Rio das Ostras - Policiais do 32º BPM em patrulhamento nesta sexta-feira (4), na Rua Sete Léguas, no bairro ncora em Rio das Ostras/RJ abordaram 3 homens com atitude suspeita. Na ação foi encontrada uma sacola com 61 pinos de cocaína e R$ 47 em dinheiro, com um dos indivíduos.

Segundo a Polícia, um dos detidos confessou estar traficando. Os materiais e os detidos foram encaminhados à 128ª DP para registro dos fatos.