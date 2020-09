Taberna da Amendoeira reúne cultura, arte e música num clima intimista em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Com mais de 20 anos de tradição, o pub & bar Taberna da Amendoeira, reúne arte, gastronomia e música boa em um ambiente alternativo, inspirador e aconchegante, no município de Rio das Ostras, Região dos Lagos, do Rio.

O lugar é conhecido como um pedacinho iluminado, cercado pela beleza natural da Amendoeira, repleto de artes plásticas, quadros, vinis, música e artistas.

Jazz não Jaz’, na última edição do A Taberna da Amendoeira já participou do documentário ‘Joel Barcello - Juventude Acumulada’, está no Mapa da Cultura do Rio de Janeiro e também sediou o projeto ‘’, na última edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival , em 2019.

Local ideal, eleito como palco de projetos artísticos autorais num clima acolhedor e convidativo. Poesia, dança, teatro, exposições de telas e peças também compõem a programação da Taberna.

Entre as atrações musicais, as rodas de choro e o Bloco da Taberna, no Carnaval, fazem o maior sucesso. As bandas Macahiba Jazz, Don Sepúlveda, as cantoras Micha e Renata Cabral e os músicos Dioco Spadaro e Thati Dias, são alguns dos artistas consagrados na cidade, que se apresentam e encantam os frequentadores do espaço.

Os pratos gastronômicos mais famosos e preferidos dos clientes são: Camarão no Bafo e Caldo de Batata Baroa com Gorgonzola.

Neste momento, a taberna está fechada por conta da pandemia. Segundo a sua proprietária, Regina Pereira Muniz, a equipe está se preparando para reabrir as portas, seguindo os protocolos de segurança e saúde da OMS e liberação da Prefeitura por Decreto Municipal.

“Os clientes estão ansiosos para o retorno, queremos agir com cautela e segurança. A expectativa é que até o final de setembro, a gente consiga voltar”, explicou Regina, pontuando que a loja Baú da Taberna, que fica ao lado do pub, já está funcionando, com horários e dias reduzidos.

O local está localizado na Rua Isarina Lourenço Cabral, 552, na Boca da Barra, no Shopping de Madeira, em Rio das Ostras.