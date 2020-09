Dr. Fabio Simões (PL) confirma candidatura à prefeitura de Rio das Ostras em convenção

Rio das Ostras - No último domingo (13), os nomes do Dr. Fabio Simões (PL) e Wagner Werther (PSD) foram confirmados aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente do município de Rio das Ostras. Na oportunidade, foi apresentada a Coligação “Mais amor por Rio das Ostras”, constituída pelo PL, PP, MDB, Podemos, PSC, Cidadania, DEM, SOLIDARIEDADE e PSD.

Wagner é ex-sargento da Polícia Militar e também foi vereador suplente em 2018, por 9 meses - Divulgação

Fábio é médico e vereador no município e Wagner é ex-sargento da Polícia Militar e também foi vereador suplente em 2018, por 9 meses. O grupo político que, faz oposição ao atual prefeito, sinalizou que vai priorizar a saúde e a segurança.

Dr. Fabio também esclareceu que, caso seja eleito, a geração de empregos, a educação e uma série de medidas emergências serão efetivadas nos cem primeiros dias de governo, com o objetivo de reparar os danos causados pela pandemia.

O encontro teve a participação da presidente do diretório municipal do PL, Ariane Simões; do candidato à prefeitura de Cabo Frio, Dr. Serginho (Republicanos); do Deputado Estadual Dr. Pedro Ricardo (PSL) e convidados.