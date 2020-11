Paulo ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 09/11/2020 17:06 | Atualizado 09/11/2020 17:26

Rio das Ostras - A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, na sessão de julgamento da última quinta-feira (5), indeferiu o registro de candidatura do postulante à prefeitura de Rio das Ostras, pelo PSB, Paulo Schleder

Paulo Schleder (PSB) teve a candidatura indeferida porque o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da agremiação foi rejeitado no município.

O Colegiado rejeitou recurso do candidato, confirmando a sentença de primeiro grau. Paulo ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.



Procurado pelo Jornal O Dia, o candidato declarou apenas que "ainda está em recurso".



Esses e outros julgamentos do TRE-RJ podem ser acessados no canal oficial do Tribunal no Youtube.