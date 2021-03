Guardas Civis municipais e outras mulheres servidoras receberam reconhecimento pelo trabalho que realizam Divulgação/Cláudio Pacheco

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 12:38 | Atualizado 09/03/2021 12:42

Rio das Ostras - O Dia Internacional da Mulher foi comemorado em Rio das Ostras com um reconhecimento ao trabalho das servidoras municipais. Realizada na sede da Secretaria de Segurança Pública, a homenagem aconteceu durante um café da manhã que reuniu as guardas civis e outras servidoras desta pasta e ainda da Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana.



“As mulheres, em sua maioria, com suas triplas jornadas, são a fonte da vida e têm papel principal onde nós, homens, somos apenas seus coadjuvantes. Parabéns a elas, que formam o verdadeiro sexo forte”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Marcus Rezende, durante a homenagem.

A homenagem contou com um painel citando alguns direitos das mulheres Divulgação/Cláudio Pacheco



Um painel preparado para a homenagem lembrou direitos básicos das mulheres como saúde, educação, informação, proteção, privacidade, segurança pessoal, liberdade de pensamento, a não-submissão à tortura e aos maus-tratos, entre outros. Um painel preparado para a homenagem lembrou direitos básicos das mulheres como saúde, educação, informação, proteção, privacidade, segurança pessoal, liberdade de pensamento, a não-submissão à tortura e aos maus-tratos, entre outros.