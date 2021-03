Em janeiro de 2020, foram 22 novos prontuários e em janeiro de 2021, com o recurso do atendimento remoto pelo uso do aplicativo, 51 novos prontuários Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 14:22 | Atualizado 09/03/2021 14:24

Rio das Ostras - Dia 8 de março se celebra o Dia Internacional da Mulher. Rio das Ostras teve muitos avanços na questão do atendimento à mulher vítima de violência doméstica. A chamada via mensagens de WhatsApp, pelo número 99870-8546, foi uma delas. Criado durante a pandemia, para que menos pessoas circulassem na cidade, o App foi uma poderosa ferramenta para dar suporte a um maior número de mulheres.



Nos dois primeiros meses do ano de 2021, Rio das Ostras fez um levantamento de casos atendidos no Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Ceam, comparando com o mesmo período de 2020.



Em janeiro de 2020, foram 22 novos prontuários e em janeiro de 2021, com o recurso do atendimento remoto pelo uso do aplicativo, 51 novos prontuários. No mês de fevereiro de 2020, foram 37 novos prontuários e em 2021, foram 69 atendimentos, somados os feitos remota e presencialmente.



A equipe técnica identifica o caso, apresenta o serviço e oferece atendimento presencial, que é agendado no mesmo momento. Caso não haja possibilidade de comparecimento ao Ceam, a equipe técnica presta as orientações por meio de atendimento remoto e inicia as articulações devidas a cada caso.



“Esse atendimento, por vezes, gera um diálogo bem extenso, e dependendo da demanda, convidamos a vítima para vir até o Centro Especializado de Atendimento à Mulher para alinharmos algumas ações presenciais junto à rede de enfrentamento. É fundamental criar estratégias para não perder contato com estas mulheres que precisam das nossas ações”, disse Rosinete Costa, Diretora do Ceam.



O atendimento presencial é de muita importância, de acordo com a complexidade individual de cada mulher, e pode ser marcado também pelo telefone (22) 2771-3125. O horário de atendimento presencial ou remoto é de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados.