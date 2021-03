Reunião extraordinária do Conselho contou com a apresentação de projetos Divulgação/SEDTUR

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 15:00

Rio das Ostras - Na última quinta-feira, 4 de março, aconteceu na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo de Rio das Ostras - Comtur. Na pauta, a apresentação do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro e do Projeto Caminho Rio das Ostras, da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso.



Representantes de vários segmentos da atividade turística tiveram a oportunidade de conhecer o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, que está sendo construído e que será responsável pela conservação da paisagem natural e desenvolvimento, de forma ordenada e sustentável, do patrimônio territorial do Município.



A reunião contou com a presença do professor Marcos Polette, responsável pela elaboração do Plano e do biólogo Jolnnye Abrahão, superintendente de Gestão Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pela coordenação do projeto.



Também esteve presente à reunião Anderson Ferreira, mais conhecido como Anderson Montanha, um dos fundadores da Associação Brasileira de Trilhas, para apresentar o Projeto Caminho Rio das Ostras, que pretende criar duas rotas pedestres na Cidade, conectando paisagens e ecossistemas, história e cultura. A proposta é contar com uma gestão privada aliada à cooperação da iniciativa pública e desenvolvida por meio de trabalho voluntário.



Essa reunião extraordinária do Comtur teve o principal objetivo de colocar as entidades representativas do setor turístico a par dos projetos que estão sendo desenvolvidos no Município e contar com a colaboração delas. “Fazemos uma gestão participativa e precisamos trabalhar juntos para a retomada da atividade turística. Esses projetos vão impactar positivamente e diretamente o turismo da Cidade”, disse Aurora Siqueira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras.