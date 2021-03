Na ação foram apreendidos: 140 pinos de cocaína, 338 trouxas de maconha, um caderno de anotações do tráfico, dois aparelhos celulares e R$ 226,00 em espécie. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/03/2021 19:00 | Atualizado 10/03/2021 19:03



RIO DAS OSTRAS - Quatro homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (9), no bairro Âncora, em Rio das Ostras. A ação foi deflagrada pela 3ª Companhia da Polícia Militar (PM) após uma denúncia anônima informando que criminosos teriam invadido um condomínio localizado na Rua Peperoni e estariam comercializando entorpecentes no bloco 7.



Militares incursionaram o local e detiveram os suspeitos no interior do imóvel. Com eles foram apreendidos 140 pinos de cocaína, 338 trouxas de maconha, um caderno de anotações do tráfico, dois aparelhos celulares e R$ 226,00 em espécie. De acordo com a PM, um dos presos, conhecido pelo vulgo “GB” confessou ser o gerente do tráfico de drogas na localidade. Os envolvidos foram levados para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP) onde foram autuados e ficaram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.