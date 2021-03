Os interessados devem procurar a direção da Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior, que fica na Rua Bento Costa Júnior, 70, no Centro, em frente à Praça São Pedro Divulgação

11/03/2021

Rio das Ostras - A temporada de inscrições para vários Cursos Livres oferecidos pela Fundação Rio das Ostras de Cultura está com tudo. Mais quatro cursos estão disponíveis para a população: Hai Kai, Multi Versos, String Art e Pintura Acrílica (para pessoas com mais de 50 anos). Os cursos terão mensalidade de R$ 85 e serão realizados na Casa de Cultura.



Todas as turmas terão número de alunos reduzido e as aulas seguirão as medidas protetivas e os protocolos de segurança para evitar o contágio e a transmissão do vírus da Covid-19.



Os interessados devem procurar a direção da Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior, que fica na Rua Bento Costa Júnior, 70, no Centro, em frente à Praça São Pedro.



CURSOS LIVRES:



HAI KAI – O curso, ministrado por Gerson Dudus, vai mostrar o Hai Kai, que é uma das modalidades de poesia japonesa que fez história no Brasil. O professor irá apresentar os principais criadores japoneses e brasileiros e ensinar a técnica da meditação para o exercício de criação própria. As aulas serão às quartas-feiras, das 10h às 12h.



MULTI VERSOS – Esse curso, também ministrado pelo Gerson Dudus, é voltado para a produção de uma poesia que não está nos livros porque utiliza outros suportes para acontecer, como a galeria de arte, os softwares de animação, o vídeo e a internet. As aulas serão às quartas-feiras, das 14h às 16h.



PINTURA ACRÍLICA (para pessoas com mais de 50 anos) – O objetivo de Pedrina Farias é estimular novas ideias, ampliar a visão do mundo e proporcionar aos “jovens” de mais de 50 anos conhecimento, de forma lúdica, simples e prazerosa, das técnicas dessa arte tão rica, criativa e inspiradora. As aulas serão às quintas-feiras, das 13h30 às 16h30.



STRING ART – O curso consiste na técnica de confeccionar quadros em madeiras feitos com pregos e linhas. A professora Flávia Pontes busca o desenvolvimento, a criatividade e o empreendedorismo dos alunos, tendo em vista o baixo custo na produção de produtos artesanais. As aulas serão às sextas-feiras, das 14h às 16h.