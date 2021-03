A remessa de 870 doses será destina a primeira e segunda doses de grupos prioritários Divulgação/Claudio Pacheco

Publicado 11/03/2021 21:45

Rio das Ostras - Nesta quinta-feira, 11, Rio das Ostras recebeu mais 870 doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde.



Desse lote recebido, 750 doses serão direcionadas à aplicação da primeira dose dos grupos prioritários da Fase 1 do Plano de Vacinação. As outras 120 serão destinadas à segunda dose de pessoas já vacinadas.



IDOSOS - Nesta sexta-feira, 12, sábado, 13, e segunda-feira, 15, os idosos com 90 anos ou mais vão receber a segunda dose da CoronaVac. A vacinação acontece das 9h às 16h, em três polos na Cidade: na Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, no Jardim Marilea; na Escola Municipal Rio das Ostras, em Cidade Praiana, e no Colégio Municipal Professora América Abdalla, em Nova Esperança.



Na próxima semana, a previsão é de que o Município dê início à imunização (primeira dose) dos idosos com 79 anos.



DOSES – Desde o início da vacinação, Rio das Ostras recebeu 9620 doses, sendo 7480 da CoronaVac e 2140 da AstraZeneca. Até o momento, 6.630 doses já foram aplicadas.



O processo de imunização está sendo feito de forma criteriosa, para que não falte a segunda dose para os já vacinados.



Já receberam doses da vacina, idosos a partir de 80 anos, idosos a partir de 90 anos, idosos residentes em Instituições de Longa Permanência, pessoas a partir de 18 anos com deficiência (residentes institucionalizados) e trabalhadores da Saúde.