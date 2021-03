Por O Dia

Publicado 11/03/2021 22:02 | Atualizado 11/03/2021 22:18

Rio das Ostras - Professores que lecionam em unidades particulares de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus, Silva Jardim, e Rio Bonito vão se reunir virtualmente neste sábado, 13, às 10h. O Sindicato dos Professores de Macaé e Região é contra o retorno das aulas presenciais e vai decidir se vão fazer paralisação ou entrarão em greve. Na última assembleia os professores decidiram ficar em “estado de greve”.A Assembleia Geral Extraordinária Virtual Unificada vai discutir também as seguintes pautas: Condições de trabalho e saúde necessárias para o restabelecimento das aulas presenciais; Campanha de Mobilização da Vacinação para toda população; e Deliberação sobre a conveniência de paralisação das atividades em defesa da saúde dos trabalhadores, da vida e emprego.O evento virtual é uma organização do Sindicato dos Professores de Macaé e Região (Sinpro) e será realizada por meio do “Google Meet”. Podem participar docentes filiados ou não que dão aula para turmas da Educação Infantil à Superior e de cursos livres.Para participar os professores devem se inscrever por meio do e-mail [email protected] A inscrição pode ser feita até sexta, dia 12,, às 18h, informando nome completo, instituição que trabalha, números da identidade e CPF, segmento em que trabalha e função.Os inscritos receberão link pessoal e intransferível para participar da Assembleia Geral.Pelo Decreto Municipal 0806/2021, que impõe regras de prevenção a contaminação do Coronavírus diante da Bandeira Laranja, as escolas particulares estão com as aulas presenciais suspensas até o dia 21 de março. Durante este período, uma comissão, que reúne representantes de várias instituições da sociedade civil e do Governo Municipal, junto com a Vigilância Sanitária, estão avaliando quais escolas estão cumprindo o plano de retomada e que obedecem rigorosamente todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.No dia 22 de março, o Conselho Municipal de Educação vai emitir um parecer anunciando quais escolas particulares estarão aptas a retornar com as aulas presenciais.