Por O Dia

Publicado 12/03/2021 10:00

Rio das Ostras - Rio das Ostras começa a oferecer a segunda dose da vacina CoronaVac/ Butantan aos idosos com 90 anos ou mais. A aplicação da vacina vai acontecer nesta sexta-feira, 12, no sábado, 13, e na segunda-feira, 15, das 9h às 16h, em três polos na Cidade.· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros - Rua Nova Friburgo, s/nº, Jardim Marilea· Escola Municipal Rio das Ostras - Rua Santa Catarina, s/nº, Cidade Praiana· Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova EsperançaImportante: para receber a segunda dose, é preciso levar o Cartão com a confirmação da primeira dose da vacina CoronaVac recebida, além do documento com foto e CPF ou Cartão SUS.Nesta quinta-feira, 11, Rio das Ostras recebe mais 870 doses da CoronaVac da Secretaria de Estado de Saúde. Desse lote, 750 serão direcionadas à aplicação da primeira dose dos grupos prioritários da Fase 1 do Plano de Vacinação e as outras 120, destinadas à segunda dose de pessoas já vacinadas.O Município está promovendo a vacinação contra a Covid-19 conforme orientação e liberação de doses pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde.A população pode acompanhar todas as fases da imunização pelo site https://www.riodasostras.rj.gov.br/coronavirus/ , no link “Plano de Vacinação”.