Por Ana Clara Menezes

Publicado 12/03/2021 16:31 | Atualizado 12/03/2021 16:52

Paradisíaca, calma e bela, essa é a praia da Boca da Barra, localizada em Rio das Ostras - RJ Reprodução Internet

Rio das Ostras - Privilegiada pelo seu clima e beleza tropical, Rio das Ostras, cidade litorânea do RJ, tem praias de arrancar suspiros e sorrisos de apaixonar. Não é à toa que a banda riostrense,, lançou nesta quinta-feira (11), seu primeiro clipe, da música “Estranho Amor”, inspirado na charmosaA canção e clipe ‘Estranho Amor’ se passa num final de semana e narra a história de um amor fora do comum, de um homem rico hospedado num hotel de luxo, com uma garota de programa, que ao se tornar abusivo, acende nela, ao longo dos dias, o desejo de encontrar um amor verdadeiro, principalmente, quando ela se depara com um casal feliz, que a faz refletir e querer algo diferente e sincero para sua vida. A última cena do clipe foi gravada na praia da Boca da Barra.Escrita pelo vocalista da banda, Marcus Oliveira, enquanto ele contemplava a natureza da Boca da Barra, praia bem frequentada e conhecida na região, ‘Estranho Amor’, foi a primeira música de três, inspiradas e compostas no mesmo local, além delas, também compôs ‘Duas horas’ e ‘Agora Start’.Boca da Barra, é o local onde a avó e tias do autor sempre tiveram casa de veraneio e então ele passou sua adolescência tirando férias e passando virada de ano até completar maior idade e decidir ir morar no bairro de vez. Marcus, que é carioca, veio da Zona Norte da capital para o litoral, com a missão de criar uma banda, até conhecer Jr Proence, baixista, e fundarem a banda MAK.. A banda é composta por quatro integrantes: Marcus Oliveira (vocalista), Junior Proence (baixista), Junior Ventura (guitarrista) e Marlon Coutinho (baterista).