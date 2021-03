No primeiro final de semana os vídeos vão mostrar oficinas de biscuit, artesanato, instrumentos de percussão e um pouco da história do samba Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 12:33 | Atualizado 17/03/2021 12:36

Rio das Ostras - Que gosta de Arte e Cultura já tem um excelente programa para o próximo final de semana e nem vai precisar sair de casa! A partir desta sexta-feira, dia 19, começam as exibições dos vídeos inscritos no Projeto Sou Cultura em Casa 2, da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Os vídeos serão apresentados de sexta a domingo, sempre em dois horários: 18h e 18h30 e estarão disponíveis no https://www.facebook.com/frcriodasostras1997 . Os artistas interessados têm até o dia 15 de abril ou até que se completem o total de 90 (noventa) vídeos para fazer suas inscrições no próprio site da Fundação.

Neste primeiro final de semana os vídeos vão mostrar oficinas de biscuit, artesanato, instrumentos de percussão e um pouco da história do samba.

INSCRIÇÃO - Cada artista pode inscrever até três vídeos, recebendo um cachê de R$ 148 por vídeo, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 60 minutos. É necessário que o participante more ou atue em Rio das Ostras há pelo menos um ano.

Os vídeos devem ser gravados na horizontal e no formato MP4 com condições de reprodução aceitáveis, sendo descartados materiais com áudio ou imagem muito prejudicados que impossibilitem sua reprodução.

Para a presidente da Fundação de Cultura, Cristiane Regis, o projeto visa dar uma oportunidade aos artistas de aumentar a fonte de renda neste período de pandemia e medidas restritivas para evitar o contágio e a transmissão do Covid-19. “A nossa proposta é valorizar e incentivar a produção cultural por meio de financiamento público às propostas culturais de artistas locais, Além disso, estimular o desenvolvimento e o aprimoramento de produções; aproximar os artistas da Cidade do público local; e garantir à população acesso à Cultura nesse período em que ainda é necessário o isolamento social e a quarentena”, declarou.

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL SOU CULTURA EM CASA 2

DIA 19/03 (SEXTA-FEIRA)

18h – Vídeo Marina Petersen - Introdução ao bambolê

18h30 – Vídeo Jac Esteves - Resumo da história do samba e apresentação e exercícios básicos do surdo no samba.

DIA 20/03 (SÁBADO)

18h – Vídeo Vânia Lopes - Aula de caneca em biscuit

18h30 – Vídeo Mariana Dobbin Kupferberg - Aula filtro dos sonhos

DIA 21/03 (DOMINGO)

18h – Vídeo Marina Petersen - Confecção/ Aula de vaso de planta em argila

18h30 – Vídeo Jac Esteves - Oficina de tamborim, agogô e oficina de pandeiro com um resumo da história do pandeiro