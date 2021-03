Com máscaras e distanciamento, os novos membros dos Conselhos tomaram posse no dia 10 de março Divulgação/Allexandre Costa

Publicado 19/03/2021 14:00

Rio das Ostras - Este é o ano de eleger novos conselheiros municipais que trabalham para defender públicos de diversos segmentos no Município. No dia 10 de março, foi a vez dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) serem empossados para atuar no biênio 2021-2022. A solenidade aconteceu no auditório da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer.



Conselhos Municipais são órgãos paritários que contam com a participação da sociedade civil e do Poder Executivo para defender direitos de um grupo. Eles propõem, deliberam e controlam as políticas públicas municipais voltadas para cidadãos que residem ou estão momentaneamente no Município.



No CMDCA, quem assume a presidência é uma representante não governamental, Adriana Barbosa da Silva, da Associação de Mantenedores e Pais de Autistas (Amparo) e no CMDI, Cristina Lúcia Santana de Souza, da Secretaria de Bem-Estar Social.



“Quero agradecer a todos os presidentes que passaram o bastão nesta tarde. Vocês e seus colegiados foram incrivelmente valentes no trabalho para que os direitos de nossa população fossem mantidos”, disse o vice-prefeito, Dr. Luiz Ferraz.



“Hoje é um dia muito importante. Oxigenar ideias, vontades e ações é saudável, faz parte da democracia. Em nossos conselhos, o desafio não é só planejar, mas executar. Nós somos a voz de nossas crianças, adolescentes e idosos. Para isso, precisamos estar atentos às vozes de cada um deles”, disse Eliara Fialho, secretária de Bem-Estar Social.



Adriana Barbosa da Silva assumiu a presidência do CMDCA. Divulgação/Allexandre Costa

CONSELHEIROS – Tomaram posse representantes do Governo Municipal e da Sociedade Civil.



No CMDCA os conselheiros titulares governamentais são: Jeane Felix, da Secretaria de Bem-Estar Social; Marcio da Silva de Souza, da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer; Hestefany Vanessa de Oliveira Freitas Rangel, da Secretaria de Gestão Pública; Rizia Dias Gidalte, da Fundação Rio das Ostras de Cultura; Daniela Bernardino de Lima, da Secretaria de Saúde.



Como suplentes governamentais tomaram posse: Giselly Leão de Oliveira, da Secretaria de Bem-Estar Social; Walmira Guimarães Araújo Azeredo, da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer; Anna de Paula Ferreira Carneiro Karabachian, da Secretaria de Gestão Pública; Eliane Sorares da Silva; Rosa Maria da Silva, da Secretaria de Saúde.



Os representantes das entidades não governamentais estão: Emanuelle Dutra Fernandes de Souza, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio das Ostras (Apae); Adriana Brabosa da Silva, da Associação Mantenedores e Pais e Autistas (Amparo); Vanusia Dutra, Fundação Joana de Angelis (FJA); Tânia Mara Saldanha Pereira, do Grupo de Apoio a Adoção de Rio das Ostras (Adote).



Como suplentes tomaram posse: Hugo Leonardo neves Gomes, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio das Ostras (Apae); Marilene Leocadio de Oliveira Lima, da Associação Mantenedores e Pais de Autistas (Amparo); Francisca Cristina Zacharki da Silva Santos, da Fundação de Ângelis (FJA); Geisa Lauro Reis, do Grupo de Apoio à Adoção de Rio das Ostras (Adote).



No CMDI os conselheiros governamentais são: Cristiana Lucia Santana de Souza, da Secretaria de Bem-Estar Social; Ilza Carvalho Gomes, da Secretaria de Saúde; Áurea Maria da Cruz Ramos, da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer; Luziara Teixeira, da Secretaria de Transporte, Acessibilidade e Mobilidade Urbana.



Como suplentes governamentais estão: Cristhiane de Souza Reis, da Secretaria de Bem-Estar Social; Rosita Amaro Monteiro Borges, da Secretaria de Saúde; Renata Alves Quadros, da Secretaria de Educação; e Marco Ricardo da Silva, Secretaria de Transporte, Acessibilidade e Mobilidade Urbana.



Como suplentes do não governamental tomaram posse: Lucia Maria Mamede da Silva, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição; Lusimar Maria de Oliveira Lisboa, do Lions Clube de Rio das Ostras Costazul; Áurea Maria Pereira Pires, do Grupo Renascer da Terceira Idade; Fernanda Machado Ferreira, da Casa de Repouso Esmeralda.