Secretaria de Educação oferece curso sobre Ensino Híbrido e Plataforma Moodle Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 11:14 | Atualizado 22/03/2021 11:17

Rio das Ostras - Os docentes da Rede Municipal de Rio das Ostras seguem realizando capacitações voltadas para o ensino à distância. O curso ‘Moodle e as possibilidades no Ensino Híbrido’ destinado aos professores, possui 40 horas didáticas, promove a melhor abordagem e definição do ensino híbrido, os desafios impostos na modalidade, ética digital, recursos e algumas ferramentas da plataforma Moodle.