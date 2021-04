Continuam sem prazo determinado para término, as barreiras sanitárias nas entradas da Cidade, em conjunto com a Prefeitura de Casimiro de Abreu Divulgação

Publicado 05/04/2021 11:13

Rio das Ostras - Março foi registrado como o pior mês da pandemia e abril começa em Rio das Ostras ainda com ocupação de 100% de todos os leitos do Município – clínicos e UTI, e pacientes esperando na fila para atendimento.



Dados divulgados em todo País apontam que a pandemia está fora de controle e que a flexibilização da mobilidade social pode aumentar o risco de novas variantes do Coronavírus, ainda mais contagiosas. Por isso, a Administração Municipal manterá as medidas restritivas dos Decretos nº 2825/21 e 2831/21, ainda vigentes, até, a princípio, a próxima quarta-feira, dia 7 de abril, quando acontecerá a reunião semanal da Comissão Municipal de Enfrentamento da Covid - composta por autoridades municipais, além de servidores especialistas em medicina sanitária municipais e estaduais - com o Ministério Público. Neste encontro, serão analisados os índices sanitários e de saúde do Município.



Portanto continuarão fechados bares, quiosques, depósitos de bebidas, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares, além das praias (não será permitida a permanência), praças, lagoas, lagos, rios, parques e mirantes, academias, estúdios, similares e afins. Também não estão liberadas as manifestações religiosas presenciais dentro de templos de qualquer natureza.



A fiscalização continuará efetiva com equipes da Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura (Comfis), do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Civil Municipal e PROCON de Rio das Ostras.



Continuarão permitidas as práticas esportivas individuais à céu aberto, a realização de cultos, missas ou qualquer manifestação religiosa de forma online, e o atendimento individual de aconselhamento espiritual ou confissões, desde que não promovam aglomerações e sigam todas as medidas de prevenção.



BARREIRAS – Continuam, sem prazo determinado para término, as barreiras sanitárias nas entradas da Cidade, em conjunto com a Prefeitura de Casimiro de Abreu.

Somente moradores com comprovante de residência, trabalhadores com comprovação, pacientes com consultas devidamente comprovadas, audiências em tribunais (apresentar citação/intimação), atendimento em órgãos públicos com comprovante de agendamento, profissionais da área de Saúde e Segurança em serviço, com as devidas comprovações, veículos oficiais em serviço e ambulâncias têm permissão para passar nas barreiras.