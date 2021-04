Por O Dia

Publicado 08/04/2021 18:47 | Atualizado 08/04/2021 18:50

Rio das Ostras - Que gosta de Arte e Cultura já tem um excelente programa para o próximo final de semana e nem vai precisar sair de casa! A partir desta sexta-feira, dia 9 , começam as exibições dos vídeos inscritos no Projeto Sou Cultura em Casa 2, da Fundação Rio das Ostras de Cultura.As apresentações acontecem sempre em dois horários: 19h e 19h30 e estarão disponíveis no https://www.facebook.com/frcriodasostras1997 . Neste final de semana estão confirmadas oficinas de trança afro com Fernanda Coelho e apresentação musical com Thati Dias.A trancista Fernanda Coelho fará oficinas de Tranças e Penteados. Na sexta, 9, às 19h, é oficina de Trança Nagô Simples. No sábado, 10, Trança Nagô Alimentada. E no domingo, 11, Penteados Rápidos. Sempre às 19h.A cantora Thati Dias fará apresentações musicais nos três dias. Na sexta, 9, Fragmentos Mulher-Eu (parte 1). No sábado, 10, Fragmentos Mulher-Eu (parte 2). E no domingo, 11, Afrobrasil. Sempre às 19h30.