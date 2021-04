Em um ano, a UPA 24h de Rio das Ostras atendeu mais de 85 mil pessoas Divulgação/Jorge Ronald

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 19:39

Rio das Ostras - Rio das Ostras completou no último sábado, 10 de abril, 29 anos de emancipação político-administrativa.

Desde muito antes do início da pandemia, a Administração Municipal iniciou um processo de reestruturação da Saúde, que está sendo fundamental para enfrentar o novo Coronavírus.

Somente em 2020, foram investidos R$ 105 milhões de recursos próprios para atender o setor de Saúde pública, o que representa mais de 35% do orçamento municipal, 20% a mais do que o percentual obrigatório. Este investimento proporcionou a abertura de unidades importantes como a Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, o Hospital de Campanha para pacientes com Covid-19 e a ampliação de leitos clínicos e de UTI.

Mas nem a pandemia desacelerou o crescimento deste Município tão jovem. Sabendo dos demais impactos sociais por conta da doença, a Administração Pública priorizou os serviços de segurança, bem-estar e na qualidade de vida da população.

SEGURANÇA - Depois das instalações das Bases Integradas de Segurança e modernização da frota, a Secretaria de Segurança Pública está investindo na qualificação dos Guardas Civis Municipais e, por meio do convênio com o Governo do Estado, aumentou a presença de Policiais Militares nas ruas.

Com um trabalho importante de ordenamento de trânsito e sinalização, Rio das Ostras está mais organizada. Os acessos às principais localidades estão mais fáceis, e a população se sente mais segura diante da preocupação que a Administração tem com os motoristas, pedestres e ciclistas.

Ainda sobre segurança, os investimentos feitos na iluminação pública também foram importantes. Centenas de luminárias de LED foram colocadas nas principais vias da Cidade e em localidades, que há anos estavam às escuras.

OBRAS – A pandemia vai passar. Por isso, a Administração Municipal acelerou as obras de construção de creches, escolas, quadras poliesportivas, campos de futebol, praças e áreas de lazer, para que a Cidade esteja preparada para uma vida melhor pós-pandemia.

A manutenção de vias públicas e obras de drenagem e pavimentação também continuam em todo Município, aliadas ao trabalho de paisagismo e limpeza que proporcionam uma Cidade melhor para viver.

EDUCAÇÃO – A pandemia esvaziou as escolas e creches, mas não impediu que os alunos de Rio das Ostras continuassem a estudar. Os profissionais da Educação “arregaçaram as mangas” e levaram para o meio virtual todo conhecimento a ser passado.

Os alunos da Rede Municipal estão no segundo ano consecutivo de aulas online, com muito sucesso. Enquanto isso, todas as unidades escolares do Município passaram por reforma, algumas até ampliação, para ficarem prontas e equipadas para o retorno das aulas presenciais.

CUIDAR DAS PESSOAS – Nunca foi tão necessário cuidar das pessoas. Em Rio das Ostras as secretarias municipais, autarquias e o Legislativo trabalharam juntos para ajudar os munícipes a enfrentar a pandemia.

Por meio de auxílios emergenciais, ambulantes, feirantes e artistas da Cidade conseguiram “segurar a barra” de não poder trabalhar por alguns meses.

Editais, distribuição de alimentos e acompanhamentos online também aproximaram a Administração Pública do cidadão neste período.

Com a ampliação do serviço de abordagem social, a população mais carente tem também na Administração Municipal um apoio. Os profissionais da Assistência Social trabalham incansavelmente para apoiar as famílias mais vulneráveis e as pessoas em situação de rua.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – O Município precisa sair da pandemia ainda mais forte e próspero, por isso está investindo esforços para atrair novas empresas para a Zona Especial de Negócios (ZEN), apostando na qualificação e infraestrutura para garantir a retomada das atividades.

Neste último ano, Rio das Ostras teve um aumento de 23% na oferta de empregos e a arrecadação de ISS cresceu 46% com o processo de ampliação de áreas de três empresas e a assinatura do Termo de Concessão para mais oito novas empresas na ZEN.

O turismo, embora com as atividades paralisadas neste período, não foi deixado de lado. Pontos turísticos como o Píer do Emissário e o Parque dos Pássaros foram revitalizados. O trecho da orla de Costazul até a Lagoa de Iriry também está ficando ainda mais bonito, e quando a pandemia acabar, a Cidade estará ainda melhor para receber novamente os turistas e moradores em nossos atrativos turísticos.

Também a Cultura está sendo ponto fundamental para o desenvolvimento de Rio das Ostras. A Fundação de Cultura nunca esteve tão próxima dos movimentos culturais e dos artistas locais, incentivando e apoiando neste momento difícil.

Esta jovem cidade de apenas 29 anos também está sofrendo. Muitas vezes não se consegue fazer mais e evitar os leitos cheios, os profissionais de Saúde exaustos e o choro das muitas famílias que perderam vidas. Mas não falta trabalho e vontade.

Unidos, Administração Municipal e população, apostam na vitória da pandemia para continuar rumo ao desenvolvimento de Rio das Ostras.