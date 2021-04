O resultado preliminar da primeira etapa dos cargos de professores e instrutores do Centro de Formação foi divulgado no Jornal Oficial Divulgação/Claudio Pacheco

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 16:54

Rio das Ostras - Para garantir a transparência do Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reservas do Quadro de Pessoal Temporário, a Fundação Rio das Ostras de Cultura publicou, na Edição nº 1317 do Jornal Oficial, o resultado preliminar da primeira etapa dos cargos de professores e instrutores de dança, violino, violão e guitarra, flauta e sax, e também para arte dramática (teatro). Devido ao grande número de inscritos, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, o resultado preliminar será publicado no próximo dia 30 de abril.

Os candidatos terão até esta quinta-feira, dia 22, para entrar com recurso porque o resultado final da etapa 1 para professores e instrutores e o calendário de provas remotas de desempenho didático estão previstos para a publicação na edição do Jornal Oficial do dia 23 de abril. Os recursos deverão ser encaminhados devidamente fundamentados para o e-mail [email protected] , com o assunto “RECURSO”.

A Etapa 2, que prevê prova remota de desempenho didático, será entre os dias 27 e 29 de abril. O resultado final da etapa 2, para todos os cargos, está previsto para o dia 5 de maio.

É importante lembrar que a carga horária para todos os cargos é de 20 horas semanais. Já para auxiliar de serviços gerais, a carga é de 40 horas.