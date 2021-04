Posto de atendimento do Banco de Empregos está funcionando somente na secretaria de Turismo Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 12:31 | Atualizado 26/04/2021 13:09

Rio das Ostras - Os trabalhadores de Rio das Ostras começam a semana com a esperança de uma colocação no mercado. O Banco de Empregos está com 111 vagas abertas nesta segunda-feira, 26 de abril.

A maioria das vagas são para compor o quadro de funcionários de uma grande rede de supermercado que está se instalando na Cidade. Os destaques são para 25 vagas de operador de caixa, além de repositor, operador de empilhadeira, conferente, estoquista, auxiliares administrativos, de cadastro, de cozinha, de depósito, almoxarifado, recursos humanos e CPD.

E ainda estão disponíveis oportunidades para serralheiro, padeiro, motorista, operador de máquina pesada para construção civil, entre outras.

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser consultadas por meio do site da Prefeitura, no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/bancodeempregos/UBE_cidadao.html

O atendimento do Banco de Empregos Municipal está acontecendo somente no polo que funciona na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/nº - Extensão do Bosque), das 9h às 17h.

Contato pelo telefone (22) 2771-6425.

DOCUMENTOS – Os documentos obrigatórios para atendimento são: Carteira de Trabalho, CPF, Identidade e comprovante de residência atualizado.