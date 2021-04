Palestra sobre Educação Midiática foi transmitida online para professores Divulgação

Rio das Ostras - Comemorado em 28 de abril, o Dia Mundial da Educação foi lembrado na última quarta-feira com uma palestra, primeira ação da parceria entre o Instituto Palavra Aberta e a Secretaria de Educação de Rio das Ostras. Com o tema “Educação Midiática”, o evento reuniu professores e foi transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do Departamento de Formação Continuada do Município.

Durante a palestra, Mariana Ochs, coordenadora de conteúdo do projeto Educamídia, desenvolvido pelo Instituto Palavra Aberta, destacou que a Educação Midiática ajuda a desenvolver um conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático. Segundo ela, é preciso lidar de forma reflexiva com a abundância de informação a que somos impactados todos os dias e desenvolver as habilidades para a leitura crítica e para a participação responsável na sociedade por meio das mídias.

Mariana comentou ainda que Educação Midiática pressupõe preparar os alunos para a cultura digital, aquela que media cada vez mais as relações sociais, de trabalho, de consumo e de aprendizado e que não é algo tão novo para os professores, já que está descrita na Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

“A Educação Midiática é um direito dos jovens do século 21. Há uma ou duas gerações, nos informávamos por grandes empresas que produziam, filtravam e divulgavam a informação. Hoje, nos informamos o tempo todo pelo celular e com vários tipos de publicação, vários autores e com várias intenções. São muitas coisas para ler quando decidimos estudar sobre algo. Vivemos uma hiper abundância de informação. Temos que criar uma geração de leitores e produtores de informação mais conscientes, mais críticos”, explicou Mariana Ochs.

De acordo com a coordenadora de Robótica e Educação Maker do Município, Luemy Ávila, que foi a mediadora da palestra, a educação para um mundo conectado precisa ser fundamentada em conscientização e responsabilidade no uso das ferramentas tecnológicas digitais como linguagem.

“O trabalho com inovação é consolidado por meio da formação constante dos profissionais e uma aprendizagem significativa para os alunos. Os algoritmos das redes nos conectam através de muitas mídias e esse universo faz parte da aprendizagem, por isso o consumo, a produção e compartilhamento de conteúdo devem ser de forma consciente”, reforçou.

FORMAÇÃO CONTINUADA - Transmitida pelo canal do Youtube do Departamento de Formação Continuada, o vídeo está disponível para os educadores que não puderam participar do momento ou que queiram rever. Por intermédio da parceria com o Instituto Palavra Aberta, outros recursos serão disponibilizados para os professores da rede como cursos autoinstrucionais, materiais pedagógicos, séries em vídeo e palestras.

EDUCAMÍDIA - É o programa do Instituto Palavra Aberta com apoio do Google.org e criado para capacitar professores e organizações de ensino, além de engajar a sociedade no processo de educação midiática dos jovens, desenvolvendo seus potenciais de comunicação nos diversos meios.

DIA MUNDIAL DA EDUCAÇÃO - O Dia Mundial da Educação foi criado há 19 anos por líderes de 164 países – incluindo o Brasil – e simboliza o compromisso dessas nações com o desenvolvimento da Educação até 2030. A data foi instituída na cidade de Dakar, no Senegal, durante o Fórum Mundial de Educação.

PARCERIA – Na avaliação do secretário municipal de Educação, Maurício Henriques, o início da parceria que possibilitou a palestra foi muito produtivo e significativo, uma vez que aconteceu justamente em uma data importante para os educadores. “Ter o Instituto Palavra Aberta auxiliando na Formação Continuada dos nossos servidores é de extrema importância. São pessoas capacitadas e materiais de muita qualidade. Essa é mais uma oportunidade de avançarmos na qualidade da educação oferecida aos nossos alunos”, afirmou.