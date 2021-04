Bovinocultura será ensinada aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de Escola Agrícola Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 12:00

Rio das Ostras - Uma parceria entre a Escola Municipal Agrícola Carlos Maurício Franco, localizada na zona rural de Rio das Ostras, e o Sítio Santa Isolina vai propiciar aulas mais interessantes para os alunos do 9º ano da unidade. Nesta etapa de escolaridade, uma das disciplinas que passará a integrar o currículo é a bovinocultura, ensinando sobre técnicas para a criação de bovinos.

De acordo com o diretor da Escola Agrícola, Felipe Viana, no Sítio Santa Isolina é praticada a bovinocultura com ênfase no gado de leite. A produção leiteira na propriedade utiliza o manejo agroecológico, fato que chamou a atenção da gestão da unidade de ensino.

Publicidade

Segundo Felipe, desde 2019 o professor de Práticas Agrícolas, Ciro Marçal, já havia demonstrado interesse nessa parceria, com o objetivo de aprimorar o aprendizado dos alunos quando esses chegassem ao 9º ano do Ensino Fundamental.

“Em 2021, a Escola Municipal Agrícola Carlos Maurício Franco iniciou sua primeira turma de 9º ano e a parceria começou a tomar corpo. Apesar do momento em que vivemos, com a pandemia do novo coronavírus, a montagem da proposta pedagógica da escola não pode parar e a busca pelas parcerias continua”, diz o gestor.

Publicidade

Durante visita ao sítio, em março, Felipe esteve com o neto dos proprietários, Lucas Toledo Costa, que introduziu na propriedade a bovinocultura e a produção de leite agroecológico.

“Lucas nos atendeu com toda atenção e paciência, além de debater conosco como poderíamos, quando o cenário sanitário nos permitir, estabelecer uma parceria entre o Sítio Isolina e a Escola Municipal Agrícola Carlos Maurício Franco”, afirmou.

Publicidade

SÍTIO SANTA ISOLINA - O Sítio Santa Isolina fica localizado às margens da RJ 162 (Rodovia Serramar), em Casimiro de Abreu. Há alguns anos integra o circuito “Acolhida na Colônia”, projeto de agroturismo, e oferece, como um dos diversos atrativos, a agroecologia. No site https://acolhida.com.br/destinos/rio-de-janeiro/casimiro-de-abreu/sitio-santa-isonlina/ é possível conhecer um pouco mais do sítio de 25 hectares.

NOVOS PARCEIROS - Outras parcerias estão sendo planejadas pela gestão da Escola Agrícola, como, por exemplo, com a Universidade Federal do Norte Fluminense – Uenf, que tem curso de Medicina Veterinária e um Hospital Veterinário de referência em Campos dos Goytacazes.

Publicidade

Com a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, está sendo articulada essa parceria para criar um circuito que beneficie o produtor, os alunos da Escola Agrícola e a Universidade. “O trânsito de conhecimento aliado à prática enche nosso coração de esperança, pois essa união ficará para sempre como um legado para toda a sociedade”, conclui Felipe.