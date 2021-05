A Deputada é de Campos dos Goytacazes, município que tem forte ligação com as cidades das regiões Norte Fluminense e Lagos Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 05/05/2021 17:22 | Atualizado 05/05/2021 20:51

Rio das Ostras - O município de Rio das Ostras recebeu na tarde desta quarta-feira (5), a deputada federal Clarissa Garotinho (PROS/RJ). Clarissa foi recebida para um café com a primeira-dama, Adriana Borba, e pela secretária municipal de Bem-Estar Social, Eliara Fialho. Em seguida, no gabinete do prefeito, Marcelino Borba (PV), uma reunião discutiu a possibilidade de trazer emendas parlamentares que ajudarão no enfrentamento às graves restrições orçamentárias que as cidades do Fluminense dos estado se encontram.

A deputada que já tinha realizado uma emenda de cerca de 500 mil destinados ao turismo local, mais uma vez se coloca a disposição para novas parcerias, algumas delas para o setor de Bem-estar Social e para o de Tecnologia, devido o aumento de pessoas convivendo com algum tipo de vulnerabilidade social.

Publicidade

“É fundamental estreitar laços com os parlamentares e outros governantes para que tenhamos mais forças para avançar nas ações da Assistência Social. Caminhar em unidade é fundamental, principalmente agora que vivemos a pior crise sanitária e econômica”, comentou Eliara Fialho, secretária de Bem-Estar Social de Rio das Ostras.

Clarissa foi recebida para um café com o prefeito Marcelino Borba, a primeira-dama, Adriana Borba, e pela secretária municipal de Bem-Estar Social, Eliara Fialho Divulgação



“Rio das Ostras já não é rica como há muitos anos, nossa arrecadação de royalties caiu muito e em toda a história desde nossa emancipação, ficamos dois meses zerados de repasses. Estamos passando por muitas dificuldades e em meio a Pandemia a maioria dos municípios estão sofrendo muito mais, nós fomos um dos poucos municípios brasileiros a montar um hospital de campanha com verba própria. Agradeço muito pela emenda que ela já trouxe, e ainda mais feliz em podermos dar continuidade a esse trabalho. Tenho certeza de que juntos, conseguiremos trazer ainda mais conquistas e melhorias para nossa população já tão sofrida com essa doença que assola o mundo.”, afirmou o prefeito Marcelino da Farmácia. “Rio das Ostras já não é rica como há muitos anos, nossa arrecadação de royalties caiu muito e em toda a história desde nossa emancipação, ficamos dois meses zerados de repasses. Estamos passando por muitas dificuldades e em meio a Pandemia a maioria dos municípios estão sofrendo muito mais, nós fomos um dos poucos municípios brasileiros a montar um hospital de campanha com verba própria. Agradeço muito pela emenda que ela já trouxe, e ainda mais feliz em podermos dar continuidade a esse trabalho. Tenho certeza de que juntos, conseguiremos trazer ainda mais conquistas e melhorias para nossa população já tão sofrida com essa doença que assola o mundo.”, afirmou o prefeito Marcelino da Farmácia.

Publicidade

A reunião atendeu rigorosamente todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. A Deputada é de Campos dos Goytacazes , município que tem forte ligação com as cidades das regiões Norte Fluminense e Lagos.

Clarissa foi recebida para um café com o prefeito Marcelino Borba, a primeira-dama, Adriana Borba, e pela secretária municipal de Bem-Estar Social, Eliara Fialho Divulgação