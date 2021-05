Os atendimentos clínicos são realizados de segunda a sexta, das 8h as 11h Divulgação

Publicado 06/05/2021 09:31

Rio das Ostras - O Programa de Saúde e Bem-Estar Animal (PSA), administrado pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras, mantém as suas atividades essenciais na Cidade durante a pandemia por se tratar de vidas dos animais.

O Programa, voltado para o controle populacional de cães e gatos no Município, realiza atendimento veterinário clínico em sua sede, na Fazenda Parque, localizada na Estrada Municipal, s/nº, no Âncora. No local é feita a castração de cães e gatos para donos de animais de baixa renda.

Por causa da pandemia, estão suspensas as Feiras de Adoção Animal, que eram realizadas na Praça José Pereira Câmara, no Centro.

No entanto, os interessados em adotar cães ou gatos podem ir à sede do PSA, caso desejem ser tutores de um bichinho Ao adotar um animal, o dono deve assinar também um termo de responsabilidade.

Os cães e gatos são castrados, com exceção dos filhotes, mas esses já seguem para o novo lar com a data da cirurgia de esterilização agendada.

CONSULTAS – Moradores de baixa renda, que recebem até dois salários mínimos, também podem contar com consultas veterinárias gratuitas para seus animais. Os atendimentos clínicos e veterinários são realizados no mesmo local, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.

Para ter direito à consulta, o proprietário do animal deve apresentar documento de identidade, comprovantes de renda e de residência.

ATENDIMENTO - O Programa de Saúde e Bem-Estar Animal funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações pelo telefone (22) 2771-2351.