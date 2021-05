Participaram da reunião, o parlamentar Neizinho, representante da Comissão de Defesa do Consumidor, o chefe da Fiscalização do Procon Rio das Ostras, Gil Natividade, e o Coordenador Executivo do Procon, Rafael Macabú Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 21/05/2021 17:39 | Atualizado 21/05/2021 17:51

Rio das Ostras - Com o objetivo de fortalecer o Direito do Consumidor riostrense, representantes do Procon e da Câmara Municipal, realizaram, na tarde desta sexta-feira (21), uma reunião sobre a atualização de algumas leis municipais.



Participaram da reunião, o parlamentar Neizinho, representante da Comissão de Defesa do Consumidor, o chefe da Fiscalização do Procon Rio das Ostras, Gil Natividade, e o Coordenador Executivo do Procon, Rafael Macabú.

"O encontro na Casa das Leis, foi muito importante, Legislativo e Executivo precisam atuar juntos, a favor da população. Nosso objetivo é tornar a proteção do consumidor, cada vez mais, assertiva, atuante e respeitada.