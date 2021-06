Os GCMs Rodolpho, no meio, e a direita, o GCM Pinheiro trouxeram medalhas para Rio das Ostras - Divulgação

Os GCMs Rodolpho, no meio, e a direita, o GCM Pinheiro trouxeram medalhas para Rio das OstrasDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:00

Rio das Ostras - Muitos guardas civis municipais (GCMs) de Rio das Ostras são atletas e representam o Município em diversas competições pelo país.



No dia 30 de maio, os GCMs Pinheiro e Rodolpho participaram do campeonato Sul-Americano de Jiu- Jitsu, na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro.



Os GCMs trouxeram mais medalhas para o Município. O agente Rodolpho foi o destaque e alcançou o primeiro lugar, na categoria meio pesado, faixa roxa, master.

Com o resultado, o GCM avança para a 4ª etapa do ranking em primeiro lugar.



Já o guarda civil municipal Pinheiro recebeu o terceiro lugar, na categoria meio pesado, na faixa roxa, master.



Os servidores são treinados pelo professor Leonardo Fernandes, que também é guarda civil municipal.