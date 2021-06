A programação prevê atrativos das 8h às 18h, com produtos da agricultura familiar e artesanato no local - Divulgação

Publicado 10/06/2021 13:00

Rio das Ostras - Quem quiser se divertir, apreciar peças de artesanato, comprar produtos saudáveis e degustar comidas típicas das tradicionais festas juninas, já pode comemorar porque a Fundação Rio das Ostras de Cultura está promovendo o “Junho no Empório”. Um evento que está acontecendo todos os sábados do mês de junho no Empório da Estação, localizado na Praça do Trem, em Rocha Leão, com a exposição de trabalhos dos artistas locais.

A programação prevê atrativos das 8h às 18h, com produtos da agricultura familiar e artesanato no local. Todos os expositores estarão seguindo os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19 determinados pela Prefeitura de Rio das Ostras.

Na parte da manhã, das 8h às 11h, o público pode comprar produtos orgânicos na Agricultura Familiar. Dentre os produtos que estarão sendo vendidos estão: aipim, banana prata e da terra, maracujá, coco seco e gelado e caldo de cana.

Na parte da tarde, das 14h às 18h, o artesanato toma o espaço com vários expositores. Os artistas que expõem trabalhos variados são: Aline Duarte, da “Duart’s Ateliê”; Grabrielle Bolanequer, da “Ateliê Laços Baby”; Aparecida C. Rodrigues Cortês, da “Cida Ateliê”; Bruna Proença, da Doces Sonhos; Michele Freire, do Ateliê da Mi; Natan Duarte, “Duart's; Aline Duarte, da Duart’s Ateliê; Adriana Adriana Rodrigues, do Ateliê da Dri; Arthur André, da Crochê & Cia; Jéssica Moura, da “Estação Reversa”, Telma Moura, da “Etelma Arteira”; Ateliê”; Rita Pontes, da “Ateliê Rita Pontes”; Gabrielle Bolanequer, do “Ateliê Laços Baby”, Tereza Pontes, do Artes da Tetê, Jhenny fer Rodrigues, do Ateliê Amigu Amigurumi; e Suelen dias, Makeup Artista.

O público também pode degustar comidas típicas das festas juninas como canjica branca, doce de leite, paçoca, broa, pipoca, maçã do amor, pão de queijo e café expresso.

É importante lembrar que todos os visitantes devem seguir e respeitar todas as medidas de segurança, como o uso de máscara e o distanciamento necessário, entre outras. Por conta da pandemia, todos os expositores seguem os critérios referentes às medidas restritivas de combate ao Covid-19, como forma de evitar a possibilidade de contágio e transmissão do vírus.