Rio das Ostras se inscreve no campo criativo da música, por reconhecer que, além de possuir grande força na Cidade, este campo pode ser catalisador junto aos demais segmentos artísticos e culturais no Município - Divulgação

Rio das Ostras se inscreve no campo criativo da música, por reconhecer que, além de possuir grande força na Cidade, este campo pode ser catalisador junto aos demais segmentos artísticos e culturais no MunicípioDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 23:15 | Atualizado 09/06/2021 23:20

Rio das Ostras - A busca pela excelência na prestação de serviços na área da Cultura não para e a Fundação Rio das Ostras de Cultura, mais uma vez, se inscreveu para fazer parte da Rede de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN), que é uma plataforma mundial que conecta municípios comprometidos em investir na criatividade como motor de desenvolvimento urbano sustentável, inclusão social e cultural, por meio de parcerias em Cultura e Desenvolvimento.

Ao fazer parte desta rede, os participantes podem compartilhar experiências no campo das Indústrias Criativas, traçar medidas inovadoras na esfera local e internacional. Todas essas iniciativas visam a inclusão social e a sustentabilidade.

Publicidade

Rio das Ostras se inscreve no campo criativo da música, por reconhecer que, além de possuir grande força na Cidade, este campo pode ser catalisador junto aos demais segmentos artísticos e culturais no Município. “Essa é a segunda vez que estamos tentando conseguir este selo porque acreditamos que toda a nossa região será beneficiada. Rio das Ostras tem buscado um desenvolvimento econômico que direcione em torno de ativos intangíveis e simbólicos no campo cultural, em especial da música, para o fortalecimento de setores tradicionais da economia. A ideia é visar um desenvolvimento sustentável além dos royalties do petróleo, atualmente sua principal base econômica”, esclareceu a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Régis.

Para a assistente da superintendência de políticas públicas de Cultura, Mariana Ribeiro, é preciso esclarecer que a cultura aliada a Economia Criativa pode contribuir, e muito, com o desenvolvimento local.

Publicidade

Dentre as ações propostas pela Fundação de Cultura, caso consiga o Selo, estão desenvolver um centro de criatividade e ecossistema de inovação cultural; fortalecer a cooperação internacional entre cidades criativas com residências, intercâmbios musicais e parcerias; melhorar o acesso e a participação na vida cultural de jovens e mulheres em vulnerabilidade social por meio de aulas de luteria, criação de orquestra e negócios culturais; integrar Cultura e criatividade em estratégias e planos de desenvolvimento local com festival de música e seminário de preservação do patrimônio natural; explorar oportunidades profissionais com treinamento cultural e formalização de negócios; e estabelecer parcerias e estreitar laços com o setor privado, visando o desenvolvimento da economia do Município.

A proposta também visa a implantação de seis projetos nos próximos quatro anos: ZEN Musical, Cidade do Jazz, Ostras Sound, e três programas distintos, sendo um de inserção no mercado de trabalho musical e cultural, outro de residências e troca de músicas; e o de cultura, tecnologia e inovação.

Publicidade

CRIATIVIDADE CONECTADA – Este é um projeto que a UNESCO lançou em 2004 para promover a cooperação entre as cidades que reconhecem a criatividade como um fator importante no seu desenvolvimento urbano nos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, atreladas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Mais de 180 cidades de diferentes continentes já se uniram à Rede Cidades Criativas. Para participar é preciso se candidatar e ser selecionado pela Unesco. Essa plataforma começou em 2004 com municípios que se destacam em sete diferentes áreas da indústria criativa: Literatura, Cinema, Música, Artesanato e Artes Folclóricas, Design, Artes Midiáticas e Gastronomia.

Publicidade

REDE BRASILEIRA DE CIDADES CRIATIVAS - Rio das Ostras recebeu um convite da Rede Brasileira de Cidades Criativas, por meio da coordenadora, do grupo de consultores e especialistas, da Associação Objeto Brasil, Caetana Franarin. Esse projeto, que teve início, no início de maio, irá apresentar diretrizes, estratégias e critérios de inserção de cidades brasileiras na RBCC, subsidiando assim, a criação da referida rede.