Com eles foram encontrados: celulares, um notebook; carteiras; mochilas; roupas, objetos pessoais; cartões de banco, além de uma arma municiada. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/06/2021 16:31 | Atualizado 08/06/2021 16:32

RIO DAS OSTRAS - Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM), depois de praticarem uma série de assaltos à mão armada, na noite desta segunda-feira (7), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. A ação foi deflagrada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT), após o recebimento de informações dando conta de que a dupla estava no bairro Jardim Marileia em um veículo modelo Fiat Siena, portando uma arma de fogo e agindo com muita agressividade com as vítimas.



Militares efetuaram um cerco e conseguiram localizar o carro com os suspeitos na Rua Maricá, no Centro da cidade. Um deles estava com um revólver calibre 38 municiado na cintura. No interior do veículo, os policiais apreenderam: cinco aparelhos celulares; um notebook; roupas; quatro carteiras com documentos pessoais e cartões de banco; dois cordões e duas mochilas com diversos objetos. O veículo ficou acautelado para passar por perícia.

Segundo a PM, o material apreendido pertence às vítimas de roubo. Os envolvidos foram levados para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde foram autuados e ficaram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. Ainda de acordo com a PM, os criminosos já possuem anotações criminais por tráfico de drogas. Ao todo seis vítimas reconheceram os assaltantes na sede policial.