Prefeitura recebeu kits de saúde bucal, máscaras e álcool, que serão distribuídos para usuários da Assistência SocialDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 23:24 | Atualizado 09/06/2021 23:28

Rio das Ostras - Mais uma parceria da Prefeitura de Rio das Ostras irá beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social que moram no Município. No dia 2 de junho, o Sindicato do Comércio (Sindicomércio) e o Sesc-RJ entregaram à Secretaria de Assistência Social 750 máscaras de proteção contra a Covid-19. Doaram também dois mil kits de higiene bucal.

O material será distribuído para famílias de pessoas atendidas nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O Sindicomércio e o Sesc-RJ também doaram vidros de álcool em gel 70°, que serão destinados à higienização das unidades da Assistência Social neste período de pandemia.

“É importantíssimo contribuir para a prevenção da Covid-19 porque sabemos que as máscaras são fundamentais para inibir a proliferação do vírus. Já os kits de saúde bucal são fundamentais porque sabemos que são produtos caros que nem sempre entram na lista de prioridades na compra mensal das famílias. Agradecemos por essa parceria tão relevante, pois contribui nesse momento difícil para minimizar os impactos da pandemia e renovar nossas forças e esperança”, contou Eliara Fialho, secretária de Assistência Social de Rio das Ostras.