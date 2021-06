Gravidas e Puérperas com comorbidade serão vacinadas neste sábado com imunizante da Pfizer - Divulgação

Gravidas e Puérperas com comorbidade serão vacinadas neste sábado com imunizante da PfizerDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 23:31 | Atualizado 09/06/2021 23:51

Rio das Ostras - Rio das Ostras recebeu no início desta semana 1.170 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Essa é a primeira remessa deste imunizante que o Município recebe da Secretaria de Estado de Saúde.

Neste sábado, 12 de junho, as vacinas serão direcionadas à aplicação da 1ª dose para grávidas e puérperas (mulheres que tiveram bebê há até 45 dias) com comorbidade, residentes no Município. A imunização desse público acontece das 9h às 16h, no Polo do Colégio Profa. América Abdalla, no Nova Esperança.

Publicidade

Podem receber a vacina, gestantes e puérperas, a partir de 18 anos, que tenham uma ou mais comorbidades previstas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), divulgado pelo Ministério da Saúde.

DOCUMENTAÇÃO – As gestantes e puérperas devem estar atentas à documentação necessária. Para receber a dose é necessário apresentar CPF ou Cartão do SUS, documento de identidade com foto, comprovante de residência, laudo médico comprovando a comorbidade e prescrição médica indicando a vacina.

Publicidade

As puérperas precisam levar a documentação acima e também a certidão de nascimento do bebê.

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Publicidade

Vacina: 1ª dose da vacina da Pfizer

Público-alvo: Grávidas e Puérperas com comorbidade(s) - A partir de 18 anos

Publicidade

Horário: 9h às 16h

Local: Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança

Publicidade

COMORBIDADES - São grupos prioritários de comorbidades, de acordo com o PNI, pacientes com diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo e/ou comorbidade, insuficiência cardíaca, cor pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cérebro vascular, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e imunossuprimidos.

CAPACITAÇÃO – A Secretaria Municipal de Saúde vai promover uma capacitação das equipes que atuam na vacinação contra Covid-19 sobre as normas e procedimentos relacionados à vacina da Pfizer. A capacitação acontece nesta quinta, 10, no auditório da Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão, envolvendo técnicos de enfermagem, enfermeiros e equipes de apoio.

O treinamento faz parte do cronograma de capacitação dos profissionais para o início da vacinação com o imunizante do Laboratório Pfizer.