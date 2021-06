Essa operação vem ocorrendo regularmente durante o período de pandemia para cobrar um atendimento mais ágil para todos que estão na fila - Divulgação

Essa operação vem ocorrendo regularmente durante o período de pandemia para cobrar um atendimento mais ágil para todos que estão na filaDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 10:00

Rio das Ostras - Equipe de fiscais da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon de Rio das Ostras visitaram agências bancárias do Município nesta terça, dia 8. A ação teve o objetivo de exigir que disponibilizassem todas as frentes de caixa para que os atendimentos fossem mais ágeis.

Por se tratar do quinto dia do mês, os bancos têm um movimento maior, o que contribui para aglomerações.

Essa operação vem ocorrendo regularmente durante o período de pandemia para cobrar um atendimento mais ágil para todos que estão na fila, contudo sem descumprir as normas de proteção e prevenção da Covid-19.

“Precisamos garantir que nossa população não se exponha demasiadamente nestes ambientes fechados e que tenham atendimento rápido. É um direito”, contou Rafael Macabu, coordenador do Procon Rio das Ostras.