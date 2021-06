À esquerda, Cristiane Mindel, Marcelo ,Ayres, Lara Velho, Igor Pessanha, funcionário do Programa - Divulgação/Celso Ávila

À esquerda, Cristiane Mindel, Marcelo ,Ayres, Lara Velho, Igor Pessanha, funcionário do ProgramaDivulgação/Celso Ávila

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:00

Rio das Ostras - Famílias de Rio das Ostras em situação de vulnerabilidade social que participam de atividades em instituições socioassistenciais serão contempladas com distribuição de alimentos de hortifruti. Ao todo, serão duas toneladas de frutas, legumes e verduras, distribuídas em 250 cestas. A doação acontece por meio do Projeto “Mesa no Campo”, do Programa de segurança alimentar e nutricional “Mesa Brasil”, do Sesc-RJ.

Na tarde desta terça, 8, dois caminhões estacionaram em frente à sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, em Extensão do Bosque, com a equipe do Programa, que fizeram a distribuição para cinco instituições. Foram contempladas a Égide Portelinha, Associação de Pais e Amigos Deficientes – Apad, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Fundação Joana de Ângelis e a Casa dos Velhinhos do Município de Casimiro de Abreu.

Publicidade

Os alimentos integram um total de mais de 50 toneladas que serão doadas em 24 municípios do Estado, beneficiando cerca de 26 mil pessoas. Os donativos são oriundos de propriedades rurais que integram o Mesa no Campo.

“Os produtores fornecem seus produtos que não teriam aproveitamento, mas estão em bom estado de conservação e com alto valor nutritivo. Com esta entrega é possível desenvolver as doações para entidades socioassistenciais que fazem a distribuição final”, contou Aparecida Pessoa, coordenadora do “Mesa Brasil”.

Publicidade

Para Cristiane Mendel, presidente da Apad, os alimentos chegaram numa boa hora. “As pessoas estão mais empobrecidas por causa da pandemia e já convivem com algum problema. Estes donativos vêm fortalecer as famílias atendidas por nós. Serão 40 cestas”, contou.

Em Rio das Ostras a distribuição tem a parceria da Prefeitura e o Sindicato do Comércio Varejista do Município. “Assim que soube que o Programa percorreria o interior do Estado candidatei a Cidade porque sei da importância de atender as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Busquei orientação da Assistência Social do Município, que indicou algumas entidades que promovem um trabalho sério”, contou Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio.

Publicidade

Para Igor Pessanha, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Interino, parcerias como estas atenuam as perdas que a população do Município vem sofrendo. “Ações decorrentes de parcerias como esta que temos com o Sindicomércio corroboram com as políticas municipais que estamos desenvolvendo para mitigar os danos trazidos pela pandemia", ressaltou.

“É muito importante unir forças com outras entidades e secretarias para que a gente supere as dificuldades econômicas e sanitárias que Rio das Ostras, assim como todo o Brasil, enfrenta neste momento de Pandemia”, relatou Lara Velho, subsecretária Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Publicidade

OUTRAS DOAÇÕES – No dia 2 de junho, o Sindicomércio entregou para a Secretaria de Assistência Social de Rio das Ostras 750 máscaras de proteção facial, confeccionadas pela oficina do Sesc-RJ, e quase 2 mil kits de higiene bucal. O material será distribuído para famílias em vulnerabilidade social atendidas nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Também foi doado vidros de álcool em gel 70° para higienização das unidades da Assistência.