A Fundação Leão XIII , do Governo do Estado, fica localizada no Centro de Cidadania, no ÂncoraDivulgação/Jorge Ronald

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 12:00

Rio das Ostras - O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou, na última semana, o programa de transferência de renda “Supera Rio”, que tem como objetivo driblar a crise econômica alavancada pela pandemia e dar assistência financeira às famílias mais pobres.

Em Rio das Ostras, apesar de quase 300 famílias terem sido selecionadas, a entrega das carteirinhas teve pouca adesão, já que o Estado comunicou aos contemplados por meio de SMS.

A partir desta segunda-feira, dia 14, servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social estão ligando para os contemplados a fim de que busquem a carteirinha na sede da Fundação Leão XIII de Rio das Ostras, no Centro de Cidadania, no Âncora.

Para receber o benefício temporário do Governo do Estado é preciso estar inscrito do CadÚnico. A expectativa é que o auxílio beneficie quase 300 famílias de Rio das Ostras que vivem na pobreza e extrema pobreza e que perderam os empregos durante a pandemia da Covid.

MARCAÇÃO - Quem receber o SMS deve agendar dia e hora por meio do site www.superarj.rj.gov.br . Com a marcação, será possível buscar as carteirinhas dos benefícios na sede da Fundação Leão XIII.

Quem está nestas condições e não recebeu o SMS do Governo Estadual pode obter informações na própria Fundação Leão XIII, no Centro da Cidadania.