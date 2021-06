Os vídeos das contrapartidas serão postados sempre na página da Fundação Rio das Ostras de Cultura no Facebook - Divulgação

Publicado 21/06/2021 10:48

Rio das Ostras - A partir da próxima segunda-feira, dia 21, os riostrenses terão novas oficinas, apresentações diversas e shows à disposição da população. O motivo é que começarão a ser apresentadas as contrapartidas, de forma presencial ou em vídeo, dos beneficiados que receberam o auxílio da Lei Aldir Blanc.

No caso das oficinas presenciais, as contrapartidas serão realizadas em espaço aberto da Casa de Cultura, com número limitado de alunos. Os interessados em participar dessas oficinas devem se inscrever pelo telefone 2764-1768. As informações com relação aos dias e horários serão repassados no ato da inscrição. Na semana de 21 a 25 de junho, serão realizadas as oficinas para ensinar a fazer tapetes, chaveiros de miçangas, e pulseiras.

É importante lembrar que as oficinas presenciais irão respeitar os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19 determinados pela Prefeitura de Rio das Ostras, como o uso de máscara por parte dos presentes e o distanciamento necessário, entre outras, como forma de evitar a possibilidade de contágio e transmissão do vírus.

Os vídeos das contrapartidas serão postados sempre na página da Fundação Rio das Ostras de Cultura no Facebook ( https://www.facebook.com/frcriodasostras1997 ), sempre às segundas, quartas, sextas e domingos, a partir das 10h.

Na segunda, dia 21, a artesã Léia Maria Osório vai apresentar uma aula de crochê para iniciantes. Na quarta, 23, a aula será de decoupage no prato, com Cristina Ferreira. Na sexta, 25, os interessados poderão aprender a fazer decoupage na garrafa de vidro com a artesã Denise Carvalho. Finalizando a semana, Luis Antonio Rodrigues Bento vai ensinar, no domingo, dia 27, a confeccionar uma bolsa tiracolo com fechamento embutido, que serve com porta cartão e moeda.