PM apreende 556 pinos de cocaína em Rio das Ostras. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 24/09/2021 15:05 | Atualizado 24/09/2021 15:10

RIO DAS OSTRAS - Policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança Pública (Proeis) prenderam um homem com uma carga de cocaína nesta quinta-feira (23) no bairro Ancora, em Rio das Ostras.

Os policiais realizavam um patrulhamento pela localidade quando avistaram o elemento em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, o criminoso estava com uma sacola contendo 556 pinos de cocaína. Ele tentou se desfazer de dois celulares e afirmou que "quebrar os aparelhos era uma ordem do 'chefe', caso fosse pego".

O acusado foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) juntamente com o material entorpecente e os dois celulares com as telas quebradas para que as providências necessárias fossem tomadas. Ele foi autuado e preso por tráfico de drogas.