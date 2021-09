Em dois meses de operação no primeiro semestre desse ano, em Rio das Ostras, a Ayhu coletou resíduos para reaproveitamento: 205kg de plástico PET, 307 PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) e 112kg de ferro. - Foto: Divulgação.

RIO DAS OSTRAS - A questão do lixo foi apontada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (PNUD) como um desafio para cidades à beira mar como Macaé e Rio das Ostras. Isso foi parte do diagnóstico do projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que busca fortalecer o poder público local e a sociedade civil em prol de transformações que melhorem as condições de vida das comunidades em que a Petrobras atua.

Com pensamento global e ação local, Grupos Locais de Multiplicadores ODS da região têm gerado soluções que evitem que resíduos da vida urbana cheguem aos ambientes marinhos por meio de parcerias entre segmentos da sociedade, como o poder público e a população. É o caso da “Ayhu Empresa de Transformação - Transformação de resíduos e transformação sociocomportamental”. Segundo Cleice Gonçalves, gestora da empresa, o curioso nome é de origem indígena e significa amor. “Entendemos que somente o amor pode causar transformação real. A nossa empresa nasceu graças ao Territorialização dos ODS, durante a pandemia, porque identificamos a oportunidade de melhorar as nossas vidas e a vida das pessoas mais carentes”.

Em dois meses de operação no primeiro semestre desse ano, em Rio das Ostras, a Ayhu coletou resíduos para reaproveitamento: 205kg de plástico PET, 307 PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) e 112kg de ferro. E o que fazer com esses resíduos? “Pelo viés da geração de renda atrelada à transformação comportamental, artesãos e produtores criativos vão realizar oficinas de produção de sabão com óleo de cozinha descartado, reúso de madeira e vidro — este, atualmente, com poucas iniciativas de destinação apesar do grande potencial do material”, detalha Cleice. A Ayhu visa estender sua atuação a Macaé, Campos e Cabo Frio, entre outros municípios da região.

Outro projeto na linha de educação ambiental que se consolidou como projeto a partir dos Grupos ODS é Oficina do Plástico, que vai realizar, entre setembro e outubro, o curso “Agente de Gestão de Resíduos Plásticos”. Ocorrerá em oito encontros presenciais, no Parque dos Pássaros, no bairro do Jardim Mariléia, em Rio das Ostras; além de 10 videoaulas, somando um total de 30 horas. Para quem mora em Macaé, é possível participar no formato online.

“Mesmo na pandemia, os Grupos ODS mantiveram os encontros online. Conseguimos nos aproximar de pessoas do ambiente acadêmico, de corporações e até da dona de casa e do proprietário do pequeno comércio local. Confesso que estou bem entusiasmada”, explica Rozinete Oliveira, líder do projeto, que trabalha com Turismo e atua em projetos sociais locais.

A Oficina do Plástico conta com a parceria da secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras, que está coordenando o grupo intersetorial cujo objetivo é implementar a destinação adequada de 100% dos resíduos gerados no município. Este projeto inclui a logística reversa para as grandes indústrias de transformação quanto ao material coletado que não seja aproveitado nas etapas de reutilização.

As rodas de conversa virtuais entre moradores e especialistas em educação ambiental para envolver a comunidade tratam de temas como Reciclar e Reutilizar, Política Nacional de Gestão de Resíduos, Desenvolvimento de Produtos Artesanais e Capacitação online para Projetos Comunitários. Estão disponíveis no link: (clique aqui)

Territorialização dos ODS

Concluído no final de julho, o projeto contou com 28 grupos de trabalho e mais de 25 mil participantes em quase 250 horas de treinamento. Foram realizados 73 webinars e apresentados estudos elaborados especialmente para cada um desses municípios: o Diagnóstico Situacional de Indicadores Municipais ODS e a Avaliação Rápida Integrada do Plano Plurianual (2018-2021). Como resultado foram propostos 119 projetos em 28 municípios de 14 estados brasileiros.

A parceria entre Petrobras e PNUD teve como objetivo promover a formação e assessoria técnica para pessoas das comunidades locais, incluindo as que atuam na gestão de políticas públicas, com foco no fortalecimento de iniciativas embasadas em dados técnicos e alinhadas aos ODS. Permitiu ainda a identificação, de forma colaborativa, das necessidades de cada região e o envolvimento das comunidades em temas fundamentais para o planejamento das gestões municipais.