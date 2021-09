Cemitério Municipal de Rio das Ostras enterra seus mortos em área de circulação. - Foto: Reprodução.

Publicado 24/09/2021 17:42 | Atualizado 24/09/2021 17:54

RIO DAS OSTRAS - A pandemia da Covid-19 sobrecarregou o sistema funerário de Rio das Ostras. Com o registro de 499 mortes decorrentes da doença, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, até esta sexta-feira (24), o município teve um súbito número de sepultamentos e começou a dar o famoso “jeitinho” para realizar enterros Cemitério Municipal, localizado no bairro Ancora.



Apesar de a prefeitura ter investido R$ 700 mil na construção de 216 novas gavetas em uma ala vertical do cemitério, os sepultamentos estão sendo feitos na área de circulação do mortuário. A questão desencadeou uma denúncia do vereador Rodrigo Jorge Barros, conhecido como Rodrigo da Aposentadoria, do Cidadania.



“Isso é totalmente indevido. É um problema sério que mostra a falta de organização da administração municipal”, destacou o parlamentar, enfatizando ainda que essa é uma das muitas obras que estão paradas no município. “Existem várias obras iniciadas que estão paradas e virando ruínas. Isso mostra um enorme descaso com a população e o dinheiro público".



Por meio de nota, a prefeitura de Rio das Ostras informou “que a denúncia não procede”. De acordo com a Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas “a obra está sendo realizada e evoluindo e já foram realizados 20% dos procedimentos”. O município ressalta ainda que “a execução da obra se encontra dentro do prazo que tem previsão de conclusão em dezembro deste ano”.



Até esta sexta-feira (24), Rio das Ostras registrou 15.395 casos de Covid-19. A ocupação nas unidades de terapia intensivas, somando as redes pública e privada está em 81,8%, segundo dados da própria prefeitura. Vale ressaltar que Rio das Ostras possui apenas 11 leitos de UTI, sendo cinco na rede pública e seis na privada. Já a ocupação dos únicos 20 leitos de enfermaria para Covid-19 no município, está em 40%. Apesar do estrangulamento na Saúde, a cidade afirma que está na Bandeira Amarela, que significa baixo risco de contaminação pela doença.