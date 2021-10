O criminoso, que já possui passagens por tráfico de drogas e lesão corporal, foi encaminhado 128ª DP. O dono do veículo foi acionado. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 15/10/2021 12:48 | Atualizado 15/10/2021 12:49

RIO DAS OSTRAS - Um homem foi preso com um veículo com placa clonada no fim da noite desta quinta-feira (14), no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, durante um patrulhamento da Polícia Militar (PM).

Uma guarnição foi acionada na Rua Santa Catarina onde o elemento identificado como L.A.F.D.C.G., de 27 anos, foi capturado em um veículo constatado como clonado em 10 de maio.



O criminoso, que já possui passagens por tráfico de drogas e lesão corporal, foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), autuado e preso. O dono do veículo foi acionado.