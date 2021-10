O município segue em estágio de atenção, pois há previsão de mais chuvas para as próximas 24 horas, com volumes variando entre 30 a 60 mm. - Foto: Reprodução.

O município segue em estágio de atenção, pois há previsão de mais chuvas para as próximas 24 horas, com volumes variando entre 30 a 60 mm. Foto: Reprodução.

Publicado 20/10/2021 21:34 | Atualizado 20/10/2021 21:36

RIO DAS OSTRAS - As condições do tempo se mantêm instáveis em Rio das Ostras com a aproximação e passagem de uma frente fria, com a probabilidade de ocorrência de chuva de intensidade moderada a forte.

A Defesa Civil divulgou um alerta, nesta quarta-feira (20), informando que nas últimas 24 horas, foram registradas uma média de 26,3 mm de chuvas no município (dados coletados da Estação INEA/Jundiá – 26,6 mm, e do pluviômetro instalado na Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – 26 mm). O nível do rio Jundiá está em 2,20 m, sendo a sua cota de transbordamento de 2,84m.



Há registros de alagamentos pontuais formada por bolsões de água em algumas localidades, porém sem causar maiores transtornos das vias. Não há registro de casas alagadas, transbordo de rios e canais ou outras ocorrências relacionadas com as chuvas das últimas 24 horas. O município segue em estágio de atenção, pois há previsão de mais chuvas para esta quinta-feira (21) com volumes variando entre 30 a 60 mm. A Defesa Civil continua monitorando as áreas mais críticas do município.