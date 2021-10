Segundo um vereador do município, foi confirmada pela administração que cinco médicos e seis técnicos de enfermagem não compareceram ao trabalho no último domingo (17). - Foto: Reprodução.

Segundo um vereador do município, foi confirmada pela administração que cinco médicos e seis técnicos de enfermagem não compareceram ao trabalho no último domingo (17).Foto: Reprodução.

RIO DAS OSTRAS - Uma paciente que está internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras, com quadro de trombose, fez um vídeo denunciando a situação precária da unidade de saúde e pedindo socorro. As imagens chegaram até um vereador da cidade, que foi conferir a realidade do hospital.

Marciel Nascimento (PL), esteve na UPA no domingo (17) e constatou que faltavam profissionais no plantão do dia. Segundo o vereador, foi confirmada pela administração que cinco médicos e seis técnicos de enfermagem não compareceram ao trabalho.

Nas redes sociais, o parlamentar criticou os profissionais faltosos e afirmou que os mesmos são "do bando do prefeito Marcelino da Farmácia". Na publicação, o parlamentar diz que apenas os enfermeiros cumpriram a escala.

"A recepção lotada e o povo morrendo por causa de atendimento. Esse é o prefeito Marcelino. Prometeu a saúde dos sonhos e agora tem denúncia de corrupção na Saúde lá na Câmara dos Vereadores. Em breve, a população saberá e ele terá o que merece. Será cassado pela Câmara por corrupção. Lá ninguém compactua com sacanagem", prometeu Marciel.