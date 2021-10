Durante a ação, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, quatro carregadores e munições. - Foto: Divulgação/PM.

Durante a ação, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, quatro carregadores e munições.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 18/10/2021 20:52 | Atualizado 18/10/2021 20:53

RIO DAS OSTRAS- Dois homens morreram durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), neste sábado (16), no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras. Segundo a PM, os agentes realizavam um patrulhamento pela localidade quando foram recebidos a tiros por elementos ligados aos tráfico de drogas e revidaram, dando início ao confronto.



Durante o tiroteio, os dois elementos e um policial militar foram atingidos. Os criminosos chegaram a ser socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Âncora, mas não resistiram aos ferimentos, indo a óbito. O PM foi baleado no braço esquerdo e não corre risco de morte. Ainda conforme a polícia, um terceiro acusado envolvido no confronto foi capturado e preso.



Durante a ação, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, quatro carregadores e munições. A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP).