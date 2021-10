Moradores da região conseguiram filmar a ação. - Foto: Reprodução.

Publicado 18/10/2021 20:38 | Atualizado 18/10/2021 20:39

RIO DAS OSTRAS - Um idoso de 65 anos foi acusado de estuprar uma jovem de 13 anos, em Rio das Ostras, nesta segunda-feira (18). O criminoso, é morador do bairro Cidade Beira Mar e vizinho da vítima. Ele está foragido. Segundo a Polícia Militar, a garota e os pais procuraram uma equipe do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), no Mar do Norte, e relataram o crime.



Conforme os agentes, o estuprador entrou em luta corporal com o pai da menina e fugiu em seguida, por uma área de mata. Ele estava sem camisa e com o corpo ensanguentado. Moradores da região conseguiram filmar a ação.



No local da fuga, indicado pela família, os policiais encontraram outras pessoas procurando o acusado. A equipe recebeu, ainda, informações de que três homens da família do estuprador estariam armados a caminho da localidade, com intuito de ameaçar a vítima e os familiares. A polícia segue realizando buscas pelo criminoso.