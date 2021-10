O fato ocorreu na ala pediátrica anexa ao Hospital Municipal Naelma Monteiro, no bairro Parque Zabulão. - Foto: Reprodução.

Publicado 19/10/2021 14:01 | Atualizado 19/10/2021 14:03

RIO DAS OSTRAS - Uma pediatra foi detida na tarde deste domingo (17), após a polícia receber denúncia de que ela havia se recusado a fazer um atendimento à uma criança. O fato ocorreu na ala pediátrica anexa ao Hospital Naelma Monteiro, no bairro Parque Zabulão.



De acordo com a Polícia Civil, a médica foi encaminhada por policiais militares para prestar esclarecimentos do motivo do não atendimento à criança, mas não ficou presa na 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde foi feito um registro de Omissão de Socorro. As investigações vão continuar os responsáveis por outras crianças que não foram atendidas pela pediatra serão ouvidas. A Civil quer ouvir ainda a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras.



A Prefeitura de Rio das Ostras, informou que o atendimento de emergência pediátrica está, atualmente, concentrado no Hospital Municipal e que a Administração Municipal está providenciando o recrutamento de novos pediatras para atuação na UPA 24h, para retomar o atendimento pediátrico na Unidade o mais breve possível.