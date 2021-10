A vítima, identificada como Francisco Franco João, de 55 anos, era natural da cidade de São Fidélis, no norte do Estado. - Foto: Divulgação/PCERJ.

Publicado 19/10/2021 13:24 | Atualizado 19/10/2021 13:25

RIO DAS OSTRAS - Um homem morreu após ser atropelado, na noite desta segunda-feira (18), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Rio das Ostras. O acidente aconteceu no KM- 158, altura do bairro Mar do Norte. A vítima, identificada como Francisco Franco João, de 55 anos, foi atropelada por uma van que faz o trajeto Cidade Praiana x Âncora e morreu no local.



O local do acidente foi periciado e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. De acordo com o laudo preliminar na necropsia, as causas da morte foram: hemorragia interna abdominal; rotura de fígado e baço. Segundo a Polícia Civil, João era natural da cidade de São Fidélis, no norte do Estado.