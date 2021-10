Com eles foram apreendidos: 331 pinos de cocaína, 152 tabletes de maconha e R$72 em espécie. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 15/10/2021 19:43 | Atualizado 15/10/2021 19:46

RIO DAS OSTRAS - Quatro homens foram presos nesta entre esta quarta (13) e quinta-feira (14) em Rio das Ostras, por agentes da Polícia Militar que integram o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Na quarta pela manhã, um rapaz em atitude suspeita foi abordado pelos agentes na Lagoa do Iriry. Ao ser questionado, ele disse que iria comprar drogas com um traficante na Praia de Costazul.

No local indicado, o elemento foi capturado com cinco tabletes de maconha e confessou fazer parte do tráfico. No mesmo dia, uma guarnição foi até o Village, após uma denúncia. Os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Após o confronto, dois elementos foram capturados. Um deles estava com 331 pinos de cocaína, 147 tabletes de maconha e R$72 em espécie.



Já na quinta-feira, os agentes foram até a Ilha e encontraram um criminoso com 16 pinos de cocaína e um aparelho celular. Todos os envolvidos foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), autuado e presos.