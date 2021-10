Homem era vizinho e conhecido da família e costumava pedir auxílio da menor para fazer propagandas de seus produtos na internet. - Foto: Reprodução.

Homem era vizinho e conhecido da família e costumava pedir auxílio da menor para fazer propagandas de seus produtos na internet. Foto: Reprodução.

Publicado 19/10/2021 14:39 | Atualizado 19/10/2021 14:40

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Civil está a procura de um idoso, de 67 anos, suspeito de estuprar uma criança de 13 anos, no Mar do Norte, em Rio das Ostras. Segundo informações da policia, no último domingo (17), a equipe da 128ª Delegacia Policial (128ª DP) uma situação de estupro de vulnerável, envolvendo uma menor de 13 anos de idade, e o autor do crime, identificado como Nelson Cecílio.



Segundo testemunhas, o idoso era vizinho e conhecido da família e costumava pedir auxílio da menor para fazer propagandas de seus produtos na internet, de forma que algumas vezes ela ia à residência dele, com autorização de sua genitora. Segundo a polícia, os abusos teriam começado com carícias, tendo evoluído para ato sexual com penetração seguido de ameaças caso a menor contasse a alguém.



Um vídeo que circula na internet, gravado por moradores, mostra o idoso em luta corporal com o pai da menina, após o fato, ele teria fugido em seguida, por uma área de mata, no último domingo (17). A menor foi ouvida na delegacia e encaminhada a exame de corpo delito. Ela teve sua roupa íntima utilizada no dia do último ato apreendida e encaminhada para perícia.

O delegado titular da distrital, Dr. Ronaldo Cavalcante, pediu autorização para quebra de sigilo telefônico do acusado, já que o aparelho foi apreendido na delegacia. O delegado ainda fez o pedido de prisão temporária conta Nelson Cecílio, que não foi encontrado até o presente momento. O caso segue sendo investigado na 128ª DP.

