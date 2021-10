Incêndio em fiação interdita rua no Estácio - Reprodução/Twitter

Incêndio em fiação interdita rua no EstácioReprodução/Twitter

Publicado 19/10/2021 22:49

Rio - Um incêndio em uma fiação elétrica interditou, na noite desta terça-feira, a rua Estácio de Sá, no bairro Estácio, na Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel Central foi acionado às 18h55 e o fogo totalmente controlado às 20h15. Não houve o registro de vítimas.



Por conta do incidente, o trânsito precisou ser fechado no sentido Catumbi.Equipes da prefeitura, da Light e da Polícia Militar atuaram no local.