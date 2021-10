Os botijões serão vendidos as famílias que moram na comunidade e fizeram um pré-cadastro durante a semana. - Foto: Divulgação.

Publicado 21/10/2021 11:20

RIO DAS OSTRAS - O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) realiza nesta quinta-feira (21), a partir das 9h, mais uma ação de venda de gás de cozinha a preço justo. Dessa vez a atividade na Rua Peperônia, no bairro Cláudio Ribeiro, em Rio das Ostras, onde serão disponibilizados 200 botijões pelo preço de R$50,00.

Os botijões serão vendidos as famílias que moram na comunidade e fizeram um pré-cadastro durante a semana. Esse pré-cadastro foi realizado para evitar que haja aglomeração no local. Lembrando que todos devem respeitar o distanciamento e usar máscaras.

As ações do gás e da gasolina têm como objetivo conscientizar a população de que a Petrobrás poderia cumprir o seu papel social e indutora da economia brasileira, praticando preços de forma soberana, de acordo com a realidade nacional, e não em paridade com o mercado internacional.

Nesta quinta-feira (21), o Sindipetro-NF e a FUP realizam pela primeira vez a campanha "Gás a preço justo", na Rua Peperônia, no bairro Cláudio Ribeiro, em Rio das Ostras.

“O Sindipetro-NF junto com a FUP tem realizado ações como essa em vários pontos do Estado e essa é a primeira ação em Rio das Ostras. Sei que vocês devem se perguntar por que um sindicato de petroleiros está aqui, vendendo gás por R$50,00? Quero dizer que primeiro porque está caro. Segundo, para conscientizar vocês que o preço do gás é injusto e está atrelado a política. Não é a Petrobrás que faz esse preço, mas sim o Governo Federal e a hora que o presidente quiser, ele pode mudar essa realidade”, lembrou a diretora Bárbara Bezerra.

Representantes da FUP e do Sindipetro-NF estão presentes para, além de prestar a ajuda humanitária, explicar à população sobre os prejuízos da política de reajustes dos combustíveis baseada no Preço de Paridade de Importação (PPI), adotada pela Petrobrás desde outubro de 2016, que considera o preço do petróleo no mercado internacional e a cotação do dólar. O impacto vai além do valor dos derivados de petróleo, como gás de cozinha, óleo diesel e gasolina: também afeta os preços dos alimentos, transportes e demais itens, num efeito cascata com forte impacto sobre a inflação.

O valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), popularmente conhecido como “gás de cozinha”, já atingiu R$ 135, nos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rondônia, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o GLP aumentou 34,67% nos últimos 12 meses.